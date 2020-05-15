رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 15 مايو 2020 الموافق 22 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 15-5-2020 فى المحافظات

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:24 ص
مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 15-5-2020
أحمد عاشور
طباعة
يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة، مواعيد الصلاة في محافظات مصر، اليوم الجمعة 15 مايو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وأعطى الإسلام الصلاة منزلة كبيرة فهي أول ما أوجبه الله من العبادات، كما أنها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة، وقد فرض الله الصلاة ليلة الإسراء والمعراج وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".

شروط الصلاة

لا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه، وتنقسم شروط الصلاة إلى قسمين هي شروط صحة لا تصح الصلاة إلا بها وشروط وجوب لا تجب الصلاة إلا بها.

ويجب على الإنسان الواجب عليه الصلاة أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا، وأن يكون طاهرًا وساترًا للعورة.

مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجر 3:25 ص

الظهر 11:52 ص

العصر 3:29 م

المغرب 6.41 م

العشاء 8:08 م



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

الفجر 3:25 ص

الظهر 11:57 ص

العصر 3:35 م

المغرب 6:48 م

العشاء 8:17 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

الفجر 3:19 ص

الظهر 11:48 ص

العصر 3.26 م

المغرب 39: 6 م

العشاء 8.09 م


مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

الفجر 3.20 ص

الظهر 11.40 ص

العصر 3:11 م

المغرب 6:26م

العشاء 7:48 م


مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجر 3:34 ص

الظهر 11:46 ص

العصر 3:12 م

المغرب 6:27 م

العشاء 7:48 م

المنصورة

الفجر 3:20 ص

الظهر 11:51 ص

العصر 3:32 م

المغرب 6:44 م

العشاء 8:13 م

طنطا

الفجر 3:19 ص

الظهر 11:52 ص

العصر 3:32 م

المغرب 6:45 م

العشاء 8:13 م

قنا

الفجر 3:28 ص

الظهر 11:46 ص

العصر 3:15 م

المغرب 6:30 م

العشاء 7:53 م

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. عيار 21 بـ750 جنيهًا

تتضمن 3 محاور.. «الصحة» تكشف عن الخطة الكاملة للتعايش مع فيروس كورونا

المصرى: رئيس الحكومة كلف بتوفير كل ما يلزم للطبيب الذى فقد بصره

الآن.. مسلسل الاختيار الحلقة 21.. بطولة الشهيد رامي حسنين

الصور

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

الأكثر قراءة

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

ضبط «مودة الأدهم» بتهمة نشر مقاطع تحرض على الفسق بمواقع التواصل

مصدر بالتعليم يكشف عن مصير الثانوية العامة بعد قرار استمرار تعليق الدراسة

المصرى: رئيس الحكومة كلف بتوفير كل ما يلزم للطبيب الذى فقد بصره

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

وكالة الأدوية الأوروبية تعلن عن موعد جاهزية لقاح كورونا

منوعات

«الشموتى» شغفه بالصوت يقوده لإنشاء منصة «أنطولوجى»

عودة الحياة.. كيف احتفل العالم بتخفيف إجراءات مواجهة كورونا؟

آخر موعد لتسليم الأبحاث.. رابط منصة أدمودو new.edmodo.com بالعربى تسجيل الدخول للطلاب

واثق فى استعادة بصرى.. الطبيب ضحية الإجهاد يتحدث عن رحلة «الألم والإيمان»

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: شيء وقر في قلبه
ماجد حبته
تبرعوا لمستشفى العباسية
صفوت البياضي
النصر يلازم الطاعة مع أقوي الجيوش عالميًا
جلال حمام
بوتين باع الجيش الليبى بصفقة مع أردوغان
المزيد

الثقافة

«يوتيوبر الصعيد»: «أنا رجل مزارع وفيديوهاتى لنشر الضحك»

سلسلة «إبداعات قصصية» تعود للعمل: الحياة يجب أن تستمر

«ثالوث».. مجموعة قصصية لـ مصطفى جمال عن دار ضم

«الحفنى» لأصحاب الهمم يواصل فصول محو الأمية أون لاين