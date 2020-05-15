مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 15-5-2020 فى المحافظات
الجمعة 15/مايو/2020 - 07:24 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم "الدستور"، في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة، مواعيد الصلاة في محافظات مصر، اليوم الجمعة 15 مايو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
وأعطى الإسلام الصلاة منزلة كبيرة فهي أول ما أوجبه الله من العبادات، كما أنها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة، وقد فرض الله الصلاة ليلة الإسراء والمعراج وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".
شروط الصلاة
لا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه، وتنقسم شروط الصلاة إلى قسمين هي شروط صحة لا تصح الصلاة إلا بها وشروط وجوب لا تجب الصلاة إلا بها.
ويجب على الإنسان الواجب عليه الصلاة أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا، وأن يكون طاهرًا وساترًا للعورة.
الفجر 3:25 ص
الظهر 11:52 ص
العصر 3:29 م
المغرب 6.41 م
العشاء 8:08 م
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:25 ص
الظهر 11:57 ص
العصر 3:35 م
المغرب 6:48 م
العشاء 8:17 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:19 ص
الظهر 11:48 ص
الظهر 11:46 ص
وأعطى الإسلام الصلاة منزلة كبيرة فهي أول ما أوجبه الله من العبادات، كما أنها أول عبادة يحاسب عليها المسلم يوم القيامة، وقد فرض الله الصلاة ليلة الإسراء والمعراج وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله".
شروط الصلاة
لا تصح الصلاة ممن ترك شرطًا من شروط الصلاة، كالوضوء مثلًا فإنه ليس جزءًا من الصلاة لكن الصلاة لا تصح بدونه، وتنقسم شروط الصلاة إلى قسمين هي شروط صحة لا تصح الصلاة إلا بها وشروط وجوب لا تجب الصلاة إلا بها.
ويجب على الإنسان الواجب عليه الصلاة أن يكون مسلمًا وبالغًا وعاقلًا، وأن يكون طاهرًا وساترًا للعورة.
مواعيد الصلاة اليوم الجمعةمواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:25 ص
الظهر 11:52 ص
العصر 3:29 م
المغرب 6.41 م
العشاء 8:08 م
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:25 ص
الظهر 11:57 ص
العصر 3:35 م
المغرب 6:48 م
العشاء 8:17 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:19 ص
الظهر 11:48 ص
العصر 3.26 م
المغرب 39: 6 م
العشاء 8.09 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3.20 ص
الظهر 11.40 ص
العصر 3:11 م
المغرب 6:26م
العشاء 7:48 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:34 ص
الظهر 11:46 ص
العصر 3:12 م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:48 م
المنصورة
الفجر 3:20 ص
المغرب 39: 6 م
العشاء 8.09 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3.20 ص
الظهر 11.40 ص
العصر 3:11 م
المغرب 6:26م
العشاء 7:48 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:34 ص
الظهر 11:46 ص
العصر 3:12 م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:48 م
المنصورة
الفجر 3:20 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:32 م
المغرب 6:44 م
العشاء 8:13 م
طنطا
الفجر 3:19 ص
الفجر 3:19 ص
الظهر 11:52 ص
العصر 3:32 م
المغرب 6:45 م
العشاء 8:13 م
قنا
الفجر 3:28 ص
قنا
الفجر 3:28 ص
الظهر 11:46 ص
العصر 3:15 م
المغرب 6:30 م
العشاء 7:53 م