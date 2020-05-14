إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية بمراكز أبوتشت ونجع حمادي ودشنا وقوص، قامت بعدة حملات لإزالة التعديات بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 33 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت فدان واحد و12 قيراطا و22 سهما.وأوضح المهندس عمر عبدالباقي مدير وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا، في بيان له اليوم، أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتى الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بلغ 296 حالة تعد بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 228590 متر مربع، و33 حالة تعد بالزراعة على أملاك الدولة بمساحة 68 فدانا و19 قيراطا و15 سهما، و690 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 33 فدانا و16 قيراطا و17 سهما، و84 حالة مخالفات بناء عشوائي بمساحة 10317 متر مربع.