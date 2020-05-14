«الهجرة» تنعى رئيس الجالية القبرصية بالقاهرة

تقدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأحر التعازي للجالية اليونانية والقبرصية في مصر، وللشعبين الصديقين، في وفاة آندرياس مافاروماتيس، رئيس الجالية القبرصية في القاهرة.وقالت: "فقدنا اليوم صديقا عزيزا يعد من أبرز رموز العمل العام، ولن ننسى إسهاماته مع الجالية لتأصيل التعاون بين الشعوب من خلال المبادرة الرئاسية إحياء الجذور بين مصر وقبرص واليونان".وأرسلت وزيرة الهجرة تعازيها للمفوض الرئاسي القبرصي فوتيس فوتيو، معبرة عن مواساتها القلبية في خسارتنا للفقيد.