المفوضية الأوروبية: لقاح كورونا يجب أن يكون عادلًا

شددت المفوضية الأوروبية على أنه يجب أن يكون الحصول على أي لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) "عادلًا وعالميًا" بعدما أشارت عملاق الأدوية الفرنسية "سانوفي" إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تكون لها الأولوية في العلاج.وقال الناطق باسم المفوضية ستيفان دي كيرسماكر: "التضامن والتنسيق الوثيق هو الاستجابة الأكثر فاعلية والأكثر ضمانا لكوفيد- 19".وأضاف: "لقاح كوفيد -19 يجب أن يكون سلعة عامة عالمية ويجب أن يكون الحصول عليه عادلًا وعالميًا".وتابع دي كيرسماكر: أنه بمجرد الانتهاء من لقاح، سوف تعمل المفوضية على ضمان الموافقة عليه بأسرع وقت ممكن.وقال: "ثم يجب أن نضمن توافره ودراسة الدعم العام لزيادة الإنتاج في أوروبا".