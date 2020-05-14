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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ملتقى الحوار تحمّل مليشيات الحوثي ‏مسؤولية تفشي كورونا باليمن

الخميس 14/مايو/2020 - 02:07 م
الحوثيين
الحوثيين
محمد الشريف
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حذّرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، الخميس، من ‏تفشّي فيروس كورونا، إثر تراجع مليشيات الحوثي عن الالتزام بدعوة ‏الأمم المتحدة وقف إطلاق النار وعودة القتال لعدد من جبهات الصراع، ‏ما يؤثر على عملية مكافحة الفيروس وتقديم الخدمات الطبية للمصابين ‏في ظل ضعف الخدمات الصحية المتردية في اليمن بسبب الحرب.

كانت منظمة الصحة العالمية، قد أشارت إلى احتمالية تأثير فيروس ‏‏كورونا على نصف سكان اليمن الذي يعاني من هشاشة القطاع الصحي ‏جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 سنوات‎.‎

قالت المنظمة، في بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في اليمن، "إن ‏النظام الصحي في اليمن لا يزال يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ ‏في عدد العاملين، كما أن الإمدادات اللازمة لمكافحة كورونا غير كافية ‏بشكل كبير‎".

وحذرت المنظمة الدولية من انتقال المرض بالفعل على مستوى المجتمع ‏في جميع أنحاء اليمن دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه،‎‏ وأن ذلك قد ‏يؤدي إلى نتائج مميتة أكثر من العديد من البلدان الأخرى‎.‎

وبعد أسابيع من التكتّم ومُحاولة الجماعة التقليل من خطر انتشار الوباء ‏الفتاك، أعلنت وزارة الصحة في "حكومة الإنقاذ الوطني" التابعة للحوثيين ‏غير المعترف بها دوليًا) عن وفاة 94 شخصًا بوباء ‎ H1N1 ‎‏(أنفلونزا ‏الخنازير).‏

أما الحالات المشتبه في إصابتها بوباء حمى الضنك، فبلغت نحو 20 ألفًا ‏و300 حالة، خلال شهر ديسمبر الماضى فيما بلغ عدد الوفيات نحو 68 ‏حالة‎، وإصابة ألفين و498 طفلًا أعمارهم دون الخامسة بحمى ‏الضنك، خلال ديسمبر، توفى منهم 16 طفلًا يمثلون 24 من إجمالي ‏الوفيات‎، وظهور حالات اصابة بالكوليرا.

ودعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة ‏في اليمن الى التحرك لمواجهة تفشي المرض وكشف الجرائم ضد ‏الإنسانية التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق الشعب اليمني.

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