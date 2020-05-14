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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الجمعة حار وأمطار.. والقاهرة 36 درجة

الخميس 14/مايو/2020 - 12:43 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة غدًا الجمعة، كما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا والرياح تنشط أحيانًا، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط أحيانًا.

أما ليلًا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب الصعيد.

كما تشهد القاهرة أمطارًا خفيفة (40% تقريبًا)، وتهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50: 60%).

أما عن الوصف الفني لخرائط الطقس، فيتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على شرق البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر، إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:


العظمى الصغرى
القاهرة 36 20
الإسكندرية 29 19
وادي النطرون 36 18
طنطا 34 19
شبين الكوم 35 19
دمنهور 32 18
بلطيم 28 18
مطروح 29 17
السلوم 30 16
سيوة 37 16
بورسعيد 28 21
دمياط 28 18
الزقازيق 35 18
المنصورة 35 18
الإسماعيلية 36 18
السويس 35 18
العريش 27 16
رفح 27 15
رأس سدر 38 21
نخل 34 14
نويبع 33 26
طابا 32 20
كاترين 31 12
الطور 33 22
شرم الشيخ 38 25
الغردقة 36 24
مرسى علم 35 19
الفيوم 38 18
بنى سويف 38 18
المنيا 39 21
أسيوط 40 18
سوهاج 40 18
قنا 41 20
الأقصر 42 23
أسوان 42 25
أبوسمبل 41 22
إدفو 42 24
الوادي الجديد 41 23
شلاتين 38 25
أبورماد 38 24
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 26

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