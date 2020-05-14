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الخميس 14 مايو 2020 الموافق 21 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار مرسى علم يستقبل 226 مصريًا قادمين من واشنطن

الخميس 14/مايو/2020 - 08:27 ص
مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
أ ش أ
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وصل إلى مطار مرسى علم، صباح اليوم الخميس، رحلة طيران جديدة قادمة من مطار واشنطن على متنها 226 راكبا مصريا من المصريين العالقين هناك، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

صرح بذلك مصدر مسئول بمطار مرسى علم، وقال في تصريحات له اليوم، إن فريق الحجر الصحي بالمطار استقبل ركاب الرحلة وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة وإجراء عمليات التطهير والتعقيم لحقائب وأمتعة الركاب ونقلهم في مجموعات بحافلات مجهزة ومعقمة إلى أحد الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم لقضاء فترة الحجر الصحي والتي تصل إلى 14 يوما في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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