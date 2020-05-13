وزير داخلية الوفاق الليبية يقر بانتشار الفساد في وزارته

أقر وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بأن الفساد المالي منتشر داخل وزارته.وأضاف باشاغا خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة ليبيا 24، أن انتشار الفوضى والسلاح ساهما في تقويض عمل وزارة الداخلية، الأمر الذي ساهم في انتشار الفساد المالي داخلها.واعتبر باشاغا، أن هناك توازنا عسكريا على تخوم العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني ومعسكر حكومة الوفاق المدعوم من تركيا.وادعى الوزير أن تردي الوضع الاقتصادي للبلاد يعود إلى استمرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية.وتأتي تصريحات باشاغا، في وقت أكد فيه مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش الوطني، المنذر الخرطوش، أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات الجيش، تواصل إسقاط الطائرات المُسيرة التركية في أكثر من منطقة ومدينة، معتبرًا هذا نجاح كبير يسجل للقوات المسلحة.وذكر الخرطوش في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن محاولة تقدم المليشيات اليوم وسرعة تراجعهم في محور صلاح الدين تعطي الصورة الكاملة بأنه لا يوجد تخطيط عسكري لهذه المليشيات، بالإضافة إلى العجز الكامل أمام أبناء قوات الجيش رغم التجهيزات والمعدات التركية الجديدة والعدد الكبير من المرتزقة.