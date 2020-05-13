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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجهاض إنشاء دور مخالف بـ«الشروق» (صور)

الأربعاء 13/مايو/2020 - 08:05 م
إنشاء دور مخالف
إنشاء دور مخالف
علا العلاف
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أعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه استكمالًا لحملات الإزالة الفورية بغرض التصدي للبناء المخالف من مستغلي تعامل الدولة مع تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا، رصدت أعمال بناء مخالفة بدور السطح بالمخالفة للتراخيص لتحويلها لدور سكني بالمجاورة الثالثة، وتمكنت لجنة الإزالة المشكلة بعضوية كلًا من الجهاز وشرطة التعمير من إزالتها.

وأشار رئيس جهاز الشروق، في بيان، إلى أن الأعمال تضمنت إزالة السقف على نفقة المخالف مع تحرير محضر المخالفة اللازم وإيقاف التعامل على القطعة.

وأهاب أبوالغيط، بأصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019، حيث لن يتم تقنينها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.

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