مالي: تسجيل 28 حالة إيجابية جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 28 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأكدت الوزارة، في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس في مالي منذ ظهور الوباء في مارس الماضي بلغ 758 مصابًا، شُفي منهم 412، وتوفي 44 حالة، فيما يواصل 302 علاجهم في المستشفيات.