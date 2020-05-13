رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

برامج اليوم.. أبوالمعاطي زكى ضيف رامز.. وفارس كرم فى «إغلب السقا»

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:39 م
أبوالمعاطي زكي
أبوالمعاطي زكي
طباعة
ينتظر المشاهدون اليوم الأربعاء، مقابلة نجومهم في العديد من البرامج الكوميدية المعتمدة على المقالب، وأشهرها برنامج رامز جلال والسقا وفيفي عبده.

ونرصد في السطور التالية ضيوف ومواعيد عرض حلقات برنامجي السقا وعبده وجلال وهما كالتالي..

يحل الناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي، ضيف على رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً.

أما ثاني البرامج الشهيرة، فيحل الفنان فارس كرم، ضيف برنامج المُسابقات الذي يقدمه النجم أحمد السقا والذي يحمل اسم "إغلب السقا"، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، حيث يقابل كرم السقا الذي يظهر قوته في أي لعبة من خلال الحلقة.

وأخيرًا يحل الفنان حمدي المرغني ضيفا على برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده وذلك في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر"، في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 28 مليون جنيه تكلفة رحلات إعادة العالقين فى الخارج

وزير التعليم يكشف لـ«الدستور» حقيقة جلوسه مع النائبة المصابة بـ«كورونا»

الصين تكتشف بؤرة جديدة لانتشار «كورونا»

«قال إنه وهم وفزاعة».. قصة شاب نقل فيروس كورونا لأسرته وتوفي

الصور

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

image description

تجار فوانيس: كورونا أطفأ بهجة رمضان وقتل الموسم (صور)

image description

السيسي يتفقد بعض المشروعات القومية في القاهرة

الأكثر قراءة

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

الصحة: 12 وفاة و338 إصابة جديدة بكورونا

10 قرارات مهمة للحكومة.. أحدها يخص «كورونا»

5 آلاف جنيه.. غرامة عدم ارتداء الكمامة في «ميكروباصات الشرقية»

إنفوجراف

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا صائم».. يحيى شاهين يبرر سبب سقوطه على خشبة المسرح في رمضان

«ليلة رمضانية مفزعة بالجزائر».. أمينة رزق: «حسبت أصوات القنابل مدفع الإفطار»

«حكايات السحور».. هدى سلطان كادت تقتل خادمة لسبب غريب

ليلى فوزي تكشف كواليس مشقة التمثيل أثناء الصيام

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

يونيسف: كورونا سيتسبب بموت 6 آلاف طفل يوميًا

تحذير لمرضى الذئبة من الوقوع فريسة لفيروس كورونا

تحذيرات من أن يؤدي تفشي كورونا لتحويل الموارد المخصصة لمكافحة الأمراض الفتاكة

طبيب يوضح العلاقة بين الجلطة الدماغية وفيروس كورونا

منوعات

الآن.. مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وقف استخدام نوع من أجهزة التنفس الصناعى فى روسيا

ملكة بريطانيا تبعث رسالة تقدير للعاملين في مجال الصحة

كوريا الجنوبية تسجل أكبر تراجع فى الوظائف منذ 1999

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
قطر والإخوان أدوات للإرهاب في منطقة ملتهبة
منى رجب
مسئولية الشعب في زمن "كورونا"
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف بدرجة راهب !!
ماجد حبته
هل يكظم «الكاظمى» غضبه؟!
المزيد

الثقافة

«كوم الخادم».. رواية تجسد ملحمة عوالم خفية في القرى المصرية

علي الحازمي يلقي قصيدته «دنياك خارج سورها العالي» (فيديو)

كل يوم قصيدة.. «بيت الشعر» يقدم «اجهر برأيك» لـ أحمد نسيم

الليلة.. أمسية فى «بيت الشعر» بالأقصر