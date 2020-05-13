برامج اليوم.. أبوالمعاطي زكى ضيف رامز.. وفارس كرم فى «إغلب السقا»

ينتظر المشاهدون اليوم الأربعاء، مقابلة نجومهم في العديد من البرامج الكوميدية المعتمدة على المقالب، وأشهرها برنامج رامز جلال والسقا وفيفي عبده.ونرصد في السطور التالية ضيوف ومواعيد عرض حلقات برنامجي السقا وعبده وجلال وهما كالتالي..يحل الناقد الرياضي أبوالمعاطي زكي، ضيف على رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تعرضه "MBC مصر" في تمام السادسة والنصف مساءً.أما ثاني البرامج الشهيرة، فيحل الفنان فارس كرم، ضيف برنامج المُسابقات الذي يقدمه النجم أحمد السقا والذي يحمل اسم "إغلب السقا"، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، حيث يقابل كرم السقا الذي يظهر قوته في أي لعبة من خلال الحلقة.وأخيرًا يحل الفنان حمدي المرغني ضيفا على برنامج "خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده وذلك في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر"، في تمام الحادية عشرة والنصف مساءً.