نائب محافظ المنيا يتابع تسلم المشروعات البحثية بالمدارس (صور)

تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، انتظام سير أعمال تسلم المشروعات البحثية الورقية من الطلاب، بعدد من مدارس قرية البرجاية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، للاطمئنان على انتظام العمل في تسليم المشروعات البحثية من طلاب المدارس واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.شملت جولة نائب محافظ المنيا تفقد مدرسة البرجاية 1 و3 للتعليم الأساسي، والإعدادية المشتركة، وفصول البرجاية الثانوية، ويستمر تسليم الأبحاث خلال الفترة من 9 -16 مايو الجاري طبقا للجدول الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم.وجه نائب المحافظ، باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم، لحماية الطلاب والعاملين بالمدارس، تطبيقًا لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين المواطنين.كما راجع نائب المحافظ الإحصائيات وعدد الطلاب الذين سلموا الأبحاث بكل مدرسة، حيث تلاحظ أن نسبة التسليم وصلت إلى 98%، ويتم اليوم تسلم الأبحاث من الطلبة الذين تخلفوا عن التسليم من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي، والأول الثانوي.