محاكمة متهمين بسرقة سيارة فى حدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، اليوم الأربعاء، إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، في اتهامهم بسرقة سيارة ملاكي "بأسلوب المفتاح المصطنع " بدائرة القسم.قسم شرطة حدائق القبةوكشفت تحقيقات النيابة عن أنه عقب تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا بقيام شخصين بعرض سيارة ماركة هيونداي النترا للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتمت مجاراتهما والاتفاق معهما على شراء السيارة مقابل مبلغ مالي 10 آلاف جنيه، والاتفاق على التقابل بأحد المقاهي.بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطهما وتبين أنهما كل من "رضا. س"، 26 سنة، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "سرقة" والمقضي فيها بالحبس سنة عاطل، ووليد. ج، عاطل، السابق اتهامه في 3 قضايا آخرها "سرقة وسائل نقل" "شروع في سرقة" والمقضي فيها بالحبس سنة وضبط بحوزتهما السيارة المسروقة.وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع وتحرر المحضر اللازم.