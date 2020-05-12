بومبيو يبحث هاتفيًا مع نظيره الإستوني تعزيز السلام العالمي

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هاتفيا مع نظيره الإستوني أورماس رينسالو، اليوم، جهود التعاون داخل مجلس الأمن الدولي لمنع النزاعات، في ظل رئاسة إستونيا الدورية للمجلس خلال شهر مايو الجاري.وأشارت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن بومبيو ورينسالو ناقشا، خلال الاتصال، دفع جهود السلام العالمي إلى جانب التعاون عبر الأطلسي بين الولايات المتحدة وأوروبا في مكافحة جائحة "كورونا المستجد".وأضافت المتحدثة أن الوزيرين بحثا كذلك القمة القادمة لمبادرة "البحارة الثلاثة" للتعاون الاقتصادي والطاقة بين الولايات المتحدة واثنتي عشرة دولة أوروبية مطلة على بحار البلطيق والأسود والأدرياتي، والمقررة في تالين بإستونيا، في شهر أكتوبر المقبل.