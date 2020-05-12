مقتل 16 بينهم رضيعان في هجوم على مستشفى بكابول.. و24 في تفجير بجنازة

هاجم مسلحون يرتدون زي الشرطة مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا بينهم طفلان حديثا الولادة كانا في عيادة للتوليد بالمستشفى تديرها منظمة أطباء بلا حدود.وفي هجوم منفصل اليوم أيضا، اقتحم انتحاري جنازة قائد بالشرطة في إقليم ننكرهار بشرق البلاد كان يشارك فيها مسؤولون بالحكومة وأحد أعضاء البرلمان، مما أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة 68 آخرين. وتقول السلطات إن عدد الضحايا مرشح للزيادة.ولم يصدر بعد إعلان للمسؤولية عن أي من الهجومين.قالت حركة طالبان إنها ليست ضالعة في أي منهما.وكانت الحركة قد أعلنت توقفها عن شن هجمات في المدن وفق اتفاق لانسحاب القوات الأمريكية.وينشط تنظيم داعش في ننكرهار ونفذ عددا من الهجمات الكبرى في كابول خلال الشهور الماضية.وألقت قوات الأمن أمس الاثنين القبض على قائده الإقليمي في كابول.وقال حمد الله مهيب مستشار الحكومة للأمن القومي على تويتر "إذا لم تستطع طالبان السيطرة على العنف، أو كان رعاتها اتفقوا سرا على قيام كيانات أخرى بعمليات إرهابية، وهو ما كان أحد مخاوفنا الرئيسية منذ البداية، فعندئذ لا يبدو أن هناك فائدة تذكر في مواصلة إشراك طالبان في ’محادثات السلام’".