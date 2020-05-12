وزير الصحة الجزائري: تفادينا السيناريو الأسوأ لأزمة «كورونا»

أكد وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، أن بلاده تفادت السيناريو الأسوأ في أزمة جائحة "كورونا" بفضل تطبيق بروتوكولات علاج فعالة وعمل جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة.وقال بن بوزيد، في تصريحات اليوم الثلاثاء، بولاية وهران (شمال غرب)، "لقد نجحنا وقد نجحتم جميعا في تفادي السيناريو الأسوأ للبلاد، وأذكركم أيضا بالرعب الذي شعرنا به للمأساة التي عاشتها إيطاليا التي كانت أجهزة الإنعاش بها مكتظة ونسبة الوفيات مرتفعة، ونحن بعيدون عن هذه الحالة بفضل احترافية وإخلاص القطاع الصحي".وأضاف أن "الوضع في الجزائر متحكم فيه بفضل مختلف المساعي المتبناة وبروتوكول العلاج الفعال وكذلك عمل قطاع الصحة، مؤكدا أن الأرقام الخاصة بالحالات المؤكدة الجديدة التي يتم الإعلان عنها يوميا قد تثير قلق السكان لكن بفضل زيادة مواقع الكشف التي تبلغ حاليا 20 في كل الولايات، نسجل الكثير من الحالات مقارنة بالأسابيع الأولى من الوباء".واعتبر أن الأهم هو عدد الوفيات المقدر بأقل من 10 حالة وفاة منذ فترة وعدد الأشخاص الموجودين بالرعاية المركزة والمقدر بأقل من 20 على مستوى البلاد، مطالبا بضرورة التحلي باليقظة إزاء ظهور بؤر جديدة والوقاية باستخدام الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية.