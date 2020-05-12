مقترح أممي بإرسال مستشفيات لمواجهة كورونا في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك مقترحات أممية تعمل على إرسال سفن مجهزة بمستشفيات لدعم اليمن في مواجهة كورونا، وتحديدا في محافظتي عدن والمكلا.جاء تلك التصريحات على لسان ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن، ألطاف موساني، خلال لقائه عبر الاتصال المرئي، بوزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب العوج، لبحث تطوير خطط الاستجابة، وحشد الموارد، وتغطية احتياجات النظام الصحي لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وأوضحت المنظمة أن بين المقترحات، إنشاء غرفة طوارئ لإدارة وتوزيع المساعدات والتدخلات المختلفة للمنظمة وتسهيل وصولها وتنسيق سبل احتواء انتشار فيروس كورونا، وفقا لما نقلته العربية نت اليوم.ولفت موسانى، إلى وصول 14 ألف عينة فحص إضافية، و1100 من المحاليل المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، وفق وكالة الأنباء الحكومية.كما بحث الطرفان خلال اللقاء، مساعي منظمة الصحة العالمية لجعل احتياجات اليمن على رأس قائمة التدخلات للمنظمة من خلال توفير الدعم عبر صندوق الاستجابة الإنساني التابع للأمم المتحدة، وأيضا تحديد الاحتياجات الخاصة باليمن عبر المكتب الرئيس للمنظمة في جنيف وتقديمها لجميع المانحين على المستوى الدولي.جاءت تلك التصريحات عقب إعلان الحكومة اليمنية، عدن مدينة موبوءة بالأوبئة والأمراض المختلفة، وعلى رأسها كورونا والحميات المختلفة.وكانت السلطات الصحية اليمنية، أعلنت أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة في اليمن منذ 10 إبريل وحتى مساء أمس الإثنين، ارتفع إلى 56 حالة بينها 9 حالات وفاة، وحالة تعافي واحدة.