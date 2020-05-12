صومعة الحمام بمطروح تستقبل 3300 طن قمح

تابع المهندس السيد أحمد أبو اليزيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، أعمال توريد لجان فرز القمح لصومعة الحمام.وأوضح وكيل تموين مطروح أن هناك إقبالا كثيفا علي صومعة الحمام التابعة للوزارة مؤكدا علي أنه تم عرض مشكلة الرسوم التي يتم دفعها على البوابة علي اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمحاولة تسهيل عبور الأقماح خلال مدة التوريد فقط.وأشار "أبو اليزيد " إلى أن استقبلت صومعة الحمام كمية من الاقماح المحلية بلغت 3300 طن قمح،مؤكدا علي أن التوريد مازال يعمل، منوها أن عملية التوريد تتم وفقا لتكليفات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمتابعة موسم التوريد وحل اي مشاكل تعترض عمليه التوريد.