وزير التعليم ينفى تحكم المدرسة فى شكل الأبحاث

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الرسالة الصوتية التي تم تداولها بين جروبات المدارس وأولياء الأمور، والتي تقول إن المدرسة هي المتحكمة في البحث، ويجب طباعته أبيض وأسود.وقال في تصريح خاص لموقع "الدستور": هذا الكلام لن يحدث وغير صحيح، مناشدا أولياء الأمور تسليم الأبحاث دون جدل حتى يتم التصحيح وتظهر النتيجة.وكانت وزارة التربية والتعليم، أصدرت خطابا عاجلا بشأن بدء تسليم الأبحاث لطلاب النقل والشهادة الإعدادية في المدارس، ونبهت على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وأكدت الوزارة خلال الخطاب الرسمي عدم ربط عملية تسليم الأبحاث بأي مصروفات.وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تسليم الأبحاث لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بدأ السبت ٩ مايو وينتهي يوم ١٦ مايو.