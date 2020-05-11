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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«المالية»: وصول قرض النقد الدولي خلال أيام وسندعم به «الصحة»

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:27 م
المالية
المالية
سناء إسماعيل
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كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها الصندوق بواقع 2.7 مليار دولار، كأداة تمويل عاجلة لمواجهة تداعيات كورونا ستصل إلى القاهرة خلال أيام بعد الموافقة عليها.

وأضاف «كوجاك» خلال مداخلة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية، أن جوانب إنفاق القرض ستكون في توفير العملة الصعبة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري والجانب الثاني ممثلًا في وزارة المالية سيكون في الإنفاق على القطاع الصحي خاصة في ظل أزمة كورونا والجزء الأخر سيتم استخدامه في تدعيم القطاعات الأكثر تضررًا وفقًا للمبادرات المعلنة في وقت سابق من قبل المؤسسات المختلفة.

ونفى أن يكون للقرض أي تأثيرات على المواطن المصري الذي تحمل أعباء كثيرة على مدار 3 سنوات في أعقاب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، قائلًا: «نهائيًا لن يمس المواطن بأي شكل من الأشكال وهي حزمة تمويلية سريعة تقدم للدول الأعضاء في الصندوق لمواجهة تداعيات كورونا وحصلت عليه 40 دولة خاصة أن الصندوق يشيد بتجربة مصر وجرأتها في الإصلاح الاقتصادي وهو ما مكننا في التعامل مع صدمات تداعيات كورونا»، مشيرًا إلى أن الاقتراض من الصندوق أفضل بكثير من الاقتراض من الأسواق في الشروط وآليات السداد.

وحول الشق الثاني المتفاوض عليه حاليًا المسمى «الاستعداد الائتماني»، قال كجوك إنه يخص الإصلاح الهيكلي ولم يحدد قيمة القرض الخاصة به، لكنه سيتراوح ما بين 4-5 مليار دولار ومن المسبق الجزم بالقيمة قبل انتهاء المفاوضات.

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