برلمانية تشيد بجهود الأطقم الطبية في مكافحة كورونا

توجهت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب عن محافظة المنصورة، بالشكر لكافة الأطقم الطبية لمَجهوداتها في مكافحة فيروس كورونا، وتسخير طَاقتهم وأوقاتهم لرعاية المرضى، وتخفيف الآلام عنهم، ما يستلزم توجيه أشكال الدعم، سواء المادي أو المعنوي، تقديرًا لتلك المجهودات التي لولاها ما استطاعت الدولة المصرية مواجهته.وقالت عبدالحليم، في بيان الإثنين، إن الأطقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل إبعاد هذا الوباء عن الشعب المصري والحفاظ على حياته، ودفعت تلك الأطقم ثمن هذا بوجود إصابات داخل الفرق الطبية نتيجة الاختلاط المباشر مع المرضى والمصابين.ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الأطقم الطبية والأطباء وكل فرد يعمل في المنظومة الصحية في الوقت الحالي يمثلون خط الدفاع الأول في مكافحة جائحة كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين وتوجيه الرعاية الكاملة للمرضى والمصابين.