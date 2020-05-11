محاكمة 4 عاطلين لسرقة الدراجات النارية بالزيتون

قررت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الإثنين، إحالة 4 عاطلين لمحكمة الجنح، لسرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل السلك.كان قسم الزيتون قد ألقى القبض على كل من "هـ. ص" عاطل، والسابق اتهامه في 10 قضايا، آخرها سلاح دون ترخيص، والثاني "م.ا" عاطل، وبحوزته فرد خرطوش، والثالث "م. ع" عاطل، وبحوزته سلاح أبيض، والرابع "ك.ط" عاطل، واعترفوا بسرقة الدراجات النارية وارتكابهم أكثر من 5 سرقات بذات الأسلوب، وتحرر المحضر اللازم.