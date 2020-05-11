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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسن المستكاوى: الأهلى والزمالك أقوى من اتحاد الكرة

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:10 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال الناقد الرياضي، حسن المستكاوي، إنه كان يحلم منذ طفولته بأن يصبح "صحفي بقسم الرياضة"، وحاول بعد تخرجه الانضمام لجريدة "الأهرام"، وتم رفضه بسبب رئاسة والده لنفس القسم في الجريدة.

وأشار "المستكاوي"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إلى أنه ذهب لجريدة الأخبار وأجرى حوارا رياضيا مع العندليب عبد الحليم حافظ، موضحًا أنه كان أهلاويًا محبًا ومشجعًا وعضوًا بالنادى الأهلى، وحينها كان يشبه الخطيب "بكمنجة" الكرة المصرية.

وأشار إلى أن كرة القدم ليست المنتخب فقط لكنها مسابقات وحقوق بث واستادات وجماهير، وأن أوروبا تطورت كثيرًا في كرة القدم على عكس الكرة اللاتينية حاليًا.

وفى تقيمه لاتحاد الكرة المصرى، قال إن الأهلى والزمالك طوال 50 عامًا مضت أقوى من أى رئيس اتحاد كرة، مشيرًا إلى أن الجمهور سيحترم قوة قرار اتحاد الكرة والعدل في تطبيق اللوائح.

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