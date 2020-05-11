تعرف على أماكن التركيب.. مميزات «عالية الدقة» لرادار «ساهر 2020» الجديد

مميزات ساهر 2020

- أماكن تركيب ساهر 2020

بدأت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تركيب عدد من الرادارات شديدة الدقة والجودة والمعروفة باسم "ساهر 2020"، لديه القدرة على تحديد صورة ركاب السيارة بجودة عالية وتوضيح تفاصيل حتى 8 حارات مرورية.- الجودة الليلية للصورة، وتصل حتى 36 ميجابيكسل ومسافته تتجاوز 300 متر.- يلتقط صورة كاملة لقائد السيارة داخلها وبالتبعية، أي مخالفة يرتكبها داخل السيارة مثل المحمول والحزام ووجود الأطفال في الكرسي الأمامي مثلا، وكل هذه المخالفات سيتم وضعها على مخالفة تجاوز السرعة التي سيتم تحديدها باللافتات التحذيرية على كل الطرق بتحديد السرعة المقررة لكل طريق.- المخالفة على الهاتف المحمول، إذ تصل قائد السيارة على "الموبايل" عقب ارتكابها بدقائق، وتدمج بملفه الإلكتروني مباشرة.- في طريق السويس، محور المشير (NA)، محور المشير الجديد الواصل من الـ"NA" حتى أمن الدولة، التسعين الشمالي، التسعين الجنوبي، طريق المطار، كوبري أكتوبر، الكورنيش، صلاح سالم، محاور القاهرة الجديدة.