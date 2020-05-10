صوت الشعب: السيسي انتصر لأصحاب المعاشات وحقق لهم العدالة الاجتماعية

قال المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق على قانون رقم 25 لسنة 2020 لأصحاب معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة أسعد قلوب مستحقيها وحقق العدالة الاجتماعية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الرئيس ينحاز دائما لمحدودي الدخل وهذا عهدنا بة دائما منذ أن تولى حكم البلاد.وأضاف البراوي، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار الصائب الوطني أعاد قبلة الحياة من جديد لهذه الفئة من أهالينا الذين قدموا الغالي والنفيس طوال حياتهم وخدموا الوطن بجد وإخلاص في مختلف المجالات.وأشار رئيس الحزب إلى أن السيسي يشعر بنبض رجل الشارع البسيط، ورغم التحديات الجسام التي تواجهها مصر في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن، ولكن الرئيس الإنسان انتصر لأصحاب المعاشات لتحسين دخولهم وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، لمواجهة متطلبات الحياة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم كله.