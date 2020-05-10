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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عزل «المدينة الجامعية» بسموحة يستقبل 13 حالة كورونا «مستقرة»

الأحد 10/مايو/2020 - 10:39 م
المدينةالجامعية
المدينةالجامعية
هبه عويضه
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أعلنت المدينة الجامعية بسموحة شرق الإسكندرية، المخصصة للاستقبال الحالات المستقرة من مصابي فيروس كورونا المستجد، استقبال 13 حالة جديدة، لتلقي الرعاية الصحية والعلاج اللازم حتى التماثل للشفاء.

وقالت الدكتورة أية الشماع، المدير الإداري لمستشفى المدينة الجامعية للحجر الصحي، إنه تم استقبال 13 حالة جديدة لتلقي الرعاية الصحية، جميعها مستقرة، ولا تستلزم التحويل لمستشفى العزل.

وأضافت الشماع لـ"الدستور"، أنه بذلك يرتفع عدد النزلاء بالمدينة الجامعية إلى 60 حالة، إذ تستقبل الحالات المستقرة والتي قاربت على التماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد، من جميع مستشفيات العزل والحميات.

واستلمت وزارة الصحة، في وقت سابق، مباني المدينة الجامعة بنين بسموحة لتبدء العمل كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة، وتضم 576 سريرا، 140 بدار الضيافة، 147 في مبنى الوافدين.

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