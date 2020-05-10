وزير المالية: الاقتصاد صامد أمام كورونا.. وسنلجأ لإجراءات تقشفية حال امتداد الأزمة

أكد وزير المالية محمد معيط، صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا، رغم انخفاض بعض إيرادات الدولة وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة.وقال خلال اجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، إنه في حالة استمرار تداعيات الأزمة لفترات ممتدة فسيتم اللجوء إلى إجراءات تقشفية من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.واجتمع الرئيس اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ونائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة.الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي حتى نهاية شهر إبريل ٢٠٢٠ في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.