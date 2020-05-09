«كورونا» يضرب البيت الأبيض.. الرئيس الأمريكي ونائبه يخضعان للفحص يوميًا

أثار فيروس كورونا "كوفيد- 19"، القلق بشكل كبير داخل أروقة البيت الأبيض خاصة بعد إصابة كثيرين من العاملين بجوار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك نائبه مايك بنس الذي يلتقي به بشكل شبه دائم في ظل تفشي الوباء بالولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 1.3 مليون إصابة و70 ألف وفاة.يصر ترامب ومساعده بنس على رفض اتخاذ الإجراءات الوقائية التي ينصح بها الأطباء على المستوى الشخصي، وظهرا كثيرا في لقاءات ومؤتمرات دون ارتداء كمامات وجه أو اتخاذ احتياطات أخرى وحتى العاملين معهم والمقربين منهم.وبعد أن كشف مسئولون أمريكيون، أمس الجمعة، عن إصابة كايتي ميلر الناطقة باسم نائب الرئيس مايك بنس بكورونا، لتُصبح ثاني موظّف في البيت الأبيض يصاب بالعدوى، حيث تحضر ميلر اجتماعات مهمة في البيت الأبيض، كما أنّها متزوجة من ستيفن ميلر، أحد كبار مستشاري ترامب وكاتب خطاباته، كما أنها تلتقي بنس كثيرا وهو يعمل بشكل متواصل مع ترامب فربما تكون نقلت العدوى إليهما.وبعد هذا الإعلان خضع ترامب ونائبه لفحص اختبار كورونا، وأكد البيت الأبيض سلبية نتائجهما، إلا أنه قال إنهما سيخضعان لاختبار كورونا يوميا، وسط تزايد المخاوف من إصابتها والتكتم على هذا الأمر من قبل البيت الأبيض، وفق قناة "CNN" الأمريكية.وبخلاف كايتي ميلر أصيب الأسبوع الماضي الخادم الشخصي لترامب، بكورونا وهو جندي بالجيش الأمريكي، وعقب علم ترامب بهذا الأمر غضب بشدة وأمر بأن يرتدي العاملون في البيت الأبيض كمامات واتخاذ التدابير الصحية كافة، لكن يبدو أن القرار جاء متأخرًا، وأعلنت إدارة الأمن الداخلي اليوم السبت إصابة 11 عنصرًا من عناصر الخدمة السرية بكورونا، وهي الفرقة المكلفة بحماية ترامب ومسؤولي البيت الأبيض، وفق تقرير أوردته قناة "ABC" الأمريكية.وبخلاف ذلك أكدت إدارة الأمن الداخلي، تعافي 23 شخصًا من أفراد الخدمة السرية، فيما يخضع حوالي 60 عنصرًا آخرين للحجر الصحي الذاتي.وتعرض ترامب وأفراد إدارته لانتقادات حادة بسبب تجاهل التعليمات الخاصة بمجابهة الوباء، فسبق أن أعلن العديد من نواب الكونجرس إصابتهم بكورونا من بينهم النائب ماريو دياز بالارت، وهو جمهوري، وكذلك بن مكادامز، عضو مجلس النواب عن ولاية يوتا، إلى جانب إعلان بعض النواب دخولهم في حجر صحي ذاتي بعد مخالطتهم لمصابين بكورونا.