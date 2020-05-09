صبري فواز يرد على اتهامه بالفشل في أن يصبح بطلًا





رد الفنان صبري فواز، على اتهامه بالفشل في أن يصبح بطلا في فيلم "سوق الجمعة"، قائلا: "ده كلام فاضي، سوق الجمعة عمل جماعي وغير صحيح إني كنت أريد أن أكون البطل الأول به"، لافتا إلى أن اسم عمرو عبدالجليل ُوضع الأول، لأنه أقدم من في الفيلم وهذا حقه، كما أن عمرو يسبقه، فحينما كان طالبا في المعهد، كان يقدم فيلما من بطولته مع يوسف شاهين.وأضاف فواز، لبرنامج "شيخ الحارة" مع إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس": "الراجل أبوعين زايغة في كلمني شكرا فيه مني"، وتابع ساخرا، "أنا عيني زايغة".وعن علاقته بالسوشيال ميديا، قال فواز، "أنا حاد جدا على السوشيال ميديا لأنه في ناس بتدخل الأمور في بعضها، إذا قولت رأي في ناس بتتخانق، وأنا مش بحب أجمل نفسي، بحب أكون على طبيعتي"وأردف فواز: "أكتر ممثل بيقنعي "سيد رجب" وأعتقد في ظروف متشابه بينا، منها إننا ظهرنا متأخر بعض الوقت، واحنا الاتنين اشتغلنا مسرح، وأتمنى تقديم السيرة الذاتية لأحمد فؤاد نجم، لأنه شخصية غنية في التمثيل، أعرف أجيبه لإني عاشرته، وأكتر ممثل في بينا كيميا هو أحمد السقا، واحنا صحاب وفي بينا عشرة من أيام المعهد، لو اشتغلت مع ماجد الكدواني هنقدم حاجة مختلفة تماما".