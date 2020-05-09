مجلس الدولة: تعقيم قاعات محكمة القضاء الإداري باستمرار

قال المستشار طه عبده، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه منذ بداية أزمة فيروس كورونا يتم تعقيم قاعات محكمة القضاء الإداري بشكل مستمر حتى بعد توقف العمل بها، مشيرًا إلى أنه عند بدء عودة الجلسات للعمل اليوم تم اتخاذ إجراءات وقائية قبل دخول أي شخص للقاعات من خلال التأكد من ارتداء المواطنين والمحامين للقفازات والكمامة.وأضاف عبده خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على قناة مصر الأولى، أنه يتم التأكد من دخول أصحاب الشأن فقط إلى المحاكم منعًا للتزاحم، موضحًا أن هناك مختصين موجودين للكشف على المترددين بأجهزة كشف الحرارة والمتابعة لسلامة المتقاضي.وأشار نائب رئيس مجلس الدولة، إلى أن الإجراءات التي تتم داخل الجلسة تتعلق بمسألة التباعد الاجتماعي والمسافات بين الناس من أجل منع التزاحم، بالإضافة إلى أن هناك مسافات تتم للقضاة وهم على منصة المحكمة، مضيفًا أنه حتى الأن لا يوجد مخالفين للإجراءات الإحترازية سواء كان موظفًا من المجلس أو من أى جهة.وتابع أن المواطن غير الملتزم والذي لا يرتدي الكمامة أو درجة حرارته عالية لا يُسمح له بالدخول.