نصائح للحد من انتشار كورونا ومكافحة العدوى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، مقطع فيديو حول الطريقة السليمة لاستخدام الكمامة وبعض النصائح لمواجهة فيروس كورونا.ونصحت المواطنين بضرورة فرك اليدين بمطهر كحولي، أو غسلها بالماء والصابون إلى جانب تغطية الفم والأنف بالماسك، لمنع انتشار العدوى من شخص لآخر، عن طريق رذاذ الأنف أو الفم.ونوهت بضرورة تجنب ملامسة الكمامة أثناء ارتدائها والتخلص منها بمجرد أن تصبح رطبة، وضرورة عدم استعمال الكمامات مرة أخرى ويتم نزعها من الخلف مع عدم لمس الكمامة من السطح الخارجي.وأكدت أهمية التخلص من الكمامات المستعملة على الفور بإلقائها في سلة مهملات مغلقة، وبعد خلع الكمامة قم بغسل اليدين بالماء والصابون وأفركهما بمطهر الكحلي، مع ضرورة ارتداء كمامة لمن يعانون من السعال أو العطس.