47 إصابة بكورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد إلى 47 حالة.وفي غصون ذلك، كانت قد اتهمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشال باشليه، الجمعة، أطرافا محاربة في سوريا، بينهم تنظيم داعش باستغلال وباء فيروس كورونا المستجد لشن هجمات على المدنيين.وقالت باشليه: إن أطرافا عديدة مشاركة في النزاع في سوريا بما في ذلك تنظيم داعش، تستغل على ما يبدو تركز اهتمام العالم على وباء كوفيد-19 لتعيد تجمعها وممارسة أعمال عنف ضد السكان"، معتبرة ذلك "قنبلة موقوتة لا يمكن تجاهلها".