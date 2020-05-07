مكرم محمد أحمد: سُجنت في اليمن وخرجت بنفوذ هيكل

كشف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، عن تفاصيل سجنه في اليمن، أثناء تغطيته الصحفية لأحداث اليمن، معقبا: "كنت بصدد قضية وحشة وسيئة".وقال أحمد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إنه تعرض للسجن لأسباب تتعلق بالتغطية الصحفية؛ حيث إنه سُجن باليمن، حينما كان يغطي أخبار الحرب خلال تلك الفترة.وأوضح أنه كان ينقل الأخبار تليفونيا للأهرام من داخل مقر القيادة العسكرية الموجودة باليمن.وكشف أن الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل حجب نبأ حبسه، وتم منعه من رؤية زملائه، قائلا: "خرجت بعد ذلك بنفوذ هيكل وعدت للعمل فى اليمن".وتابع، أنه رجع للعمل فى اليمن فى طائرة مع الملك سعود بن عبدالعزيز، لافتا إلى أنه دخل السجن بتهمة الإدلاء بأخبار انسحاب القوات المسلحة.وأوضح رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه في تلك الفترة كان هناك مصدران للمعلومات، مصدر يصل لمؤسسة الأهرام، والآخر يصل إلى جهاز الدولة، مضيفا: "من الضروري أن تتوحد مصادر المعلومات وكنت ضحية هذا الوضع وتم التوافق على إطلاق سراحى".