رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 07 مايو 2020 الموافق 14 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إلزام «النقل العام» بدفع 32.5 مليون جنيه لـ«التأمين الاجتماعي»

الخميس 07/مايو/2020 - 03:45 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
طباعة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام هيئة النقل العام بأداء مبلغ مقداره 32 مليونا و422 ألفا و527 جنيها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة اشتراكات تأمينية مستحقة لهيئة التأمين علي العاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى قبل دمجها مع هيئة النقل العام.

كما انتهت إلى عدم قانونية قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالحجز على الأموال المنقولة والعقارية لهيئة النقل العام، موضحة أن شركة أتوبيس القاهرة الكبرى أُسست بتاريخ 4 ديسمبر1978 ولمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، وأسفرت الحسابات الختامية السنوية للشركة عام 2008 إلى خسائر فى رأس مالها، وبعرض الموقف المالى للشركة على جمعيتها العمومية وافقت بتاريخ 23 يونيو 2009 على حل الشركة ودمجها فى هيئة النقل العام لشركة أتوبيس القاهرة.

وأضافت الجمعية، أنه بتاريخ 22 يوليو 2009 وافق رئيس مجلس الوزراء على دمج شركة أتوبيس القاهرة الكبرى مع هيئة النقل العام، وبذلك تكون هيئة النقل العام قد حلت حلولا قانونيًّا محل الشركة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأضحى العاملون بالشركة من عداد العاملين بهيئة النقل العام.

وتابعت، أنه ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطالب هيئة النقل العام بسداد بمبلغ 32 مليونا و422 ألفا و527 جنيها قيمة اشتراكات الأجر المتغير التى لم تسدد للعاملين القادمين من الشركة بعد دمجها بالهيئة اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014، وبذلك تكون هيئة النقل العام ملزمة بسداد المبلغ المتفق عليه كقيمة اشتراكات الأجر المتغير التي لم تسدد عن العاملين القادمين من الشركة بعد دمجها، للهيئة، اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014.

أما عن طلب هيئة النقل العام بطلان الحجز الإداري المُوقّع عليها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لامتناعها عن سداد المبلغ المشار اليه، فإنها قد جانبها الصواب وذلك لعدم جواز توقيع الحجز على الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، بحسبان ان هيئة النقل العام هيئة عامة ولا يجوز توقيع الحجز على أموالها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

قبل التسليم.. مشروع بحث عن السياحة للصف الرابع والخامس الابتدائي.. إجابة سؤال الرياضيات

أبرز قرارات مجلس الوزراء الجديدة اليوم لمواجهة كورونا.. ومواعيد حظر التجوال

كورونا قد يفرض جزاءات على ضباط «أمن القاهرة»

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أبرزها تعديل قانون ضريبة الدمغة.. 8 قرارات في اجتماع «الوزراء»

إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة 50 ألف جنيه

حقيقة فتح تسجيل العمالة الغير منتظمة برقم البطاقة عبر وزارة القوى العاملة

كورونا قد يفرض جزاءات على ضباط «أمن القاهرة»

إنفوجراف

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجاة تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

حريق مدمر يلتهم مبنى مكونا من 10 أدوار بشبرا الخيمة (فيديو)

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

دراسة: الأيام الحارة الخطيرة ستتضاعف بأمريكا بحلول عام 2050

كيت دوقة كمبردج تطلق مشروعًا لتسجيل إغلاق بريطانيا بالصور

باريس تقيم أسبوع الموضة للرجال فى يوليو

ما مهمة «الرعاية العاجلة» في مكافحة كورونا بمصر؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
إنت استثنائي طبيعي!
مؤمن المحمدي
لغة فوق اللغة
د. محمد عفيفي
مصر.. الموسيقى والتاريخ
صفوت البياضي
سؤال يحتاج لجواب
المزيد

الثقافة

«6 باب شرق» يناقش صناعة الأفلام بميزانية منخفضة.. الليلة

الحلقة 12 من رواية «الصديق أبوبكر».. الهجرة 2

«الثقافة الفلسطينية» تطلق قناة الثقافية عبر التلفاز التفاعلي

الثقافة الأردنية تناقش «دمج المجتمعات في الثورة الرقمية»