عوض تاج الدين: أثق في قدرة الشعب مع الحكومة في تخطي أزمة كورونا

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا من تصريحات منسوبة له تخوف المواطنين من تداعيات فيروس كورونا وتثير الرهبة والبلبلة في نفوس المواطنين، مؤكدًا أن ليس لديه أي حساب على موقع "فيسبوك".وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "أنا دائمًا أقول حقائق علمية ثابتة وأطمئن الشعب المصرى، وواثق أن الشعب المصري سيسهم مع الحكومة في تخطى تلك المرحلة ومكافحة فيروس كورونا من خلال اتباع الإجراءات الوقائية".وأشار إلى أنه يوصل الرسالة للمواطنين من خلال القنوات الإعلامية فقط، وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.