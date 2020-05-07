دمياط تسجل صفر إصابات بكورونا في يومين

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة في دمياط، إن المحافظة لم تسجل أية إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليومين الماضين.وأوضح طلحة- في تصريحات صحفية- أن المنحنى البياني للإصابات مستقر عند الرقم صفر خلال ٤٨ ساعة، وهو ما يحتاج لزيادة وعي والتزام من الأهالي كي يستمر ولا تظهر إصابات جديدة، مشيرًا إلى أن الحالة الأولى بمحافظة دمياط ظهرت من ٦٠ يومًا وارتفع بعدها معدل الإصابات تدريجيًا أسبوعيًا ليصل إلى أكثر من ٨٠ حالة في الأسبوع الخامس من بعدها بدأ في الانخفاض حتى وصل إلى الرقم صفر في الأسبوع التاسع وبدأ في الاستقرار لمدة يومين.وأضاف أن هناك ١٨٠ متعافيًا من فيروس كورونا المستجد، خرجوا من مستشفيات العزل، بعد أن تحولت نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، حيث تعد المحافظة الأعلى فى نسب الشفاء على مستوى الجمهورية.وأكمل طلحة أن إجمالي عدد المصابين بكورونا من محافظة دمياط ٣٢٢ حالة، وإجمالي المخالطين المعزولين في منازلهم ٤٠٠ فرد، وتم عزل المخالطين للحالات المصابة بكورونا في منازلهم وتوفير كل الخدمات لهم، موضحًا أن التزام أهالي دمياط بالإجراءات الوقائية أدى إلى صفر إصابات بكورونا.