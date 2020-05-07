المنشآت السياحية: تحمل خسائر قطاع السياحة حال استمرار الاغلاق صعب

قال عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن الدولة المصرية تدعم المستثمرين في قطاع السياحة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حتى الآن ولكن لا يمكن أن يستمر الحال على هذا كثيرًا كون الإغلاق سيؤدي إلى خسائر مادية وأخرى في الكفاءات، وتابع:"لو استمرينا كدا محدش هيقدر يحتمل".

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وأضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك 1400 مطعم يعمل فى المطعم الواحد ما يتراوح ما بين 40 إلى 50 عامل، وتابع:"يعنى عندي ما بين 65 ألف إلى 70 ألف عامل يعولون أسر".

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وأكد عادل المصرى، أن عودة العمل فى المنشآت السياحية تدريجيًا وفق الإجراءات الصحية والطبية المعلن عنها، سيحافظ على قطاع السياحة.