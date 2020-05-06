عبير صبري: «أنا محجبة من الداخل وأرفض الإغراء»

علقت الفنانة عبير صبري، على 3 صور مختلفة لها، إحداها بالحجاب، والأخرى بالمايوه، والثالثة بالتاتو، قائلة إن الثلاث صور تعبر عنها.وأضافت خلال لقاء لها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة "القاهرة والناس"، أن صورتها بالحجاب تعبر عن تركيبتها الداخلية، مردفة: "من داخلي محجبة".وعن إمكانية ارتدائها الحجاب نزولا على طلب زوجها، قالت عبير إن زوجها لن يطلب منها ذلك، لأنه يعرف أنه شيء يخصها ويرجع لها.وأكدت عبير، رفضها تقديم أي دور إغراء ساخن مهما كان المقابل المادي.