عبدالله بلخير ضحية «رامز مجنون رسمي» اليوم

ينضم الفنان الإماراتي عبدالله بلخير، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر.وتم الإيقاع بعبدالله بلخير، من خلال الفنانة اليمنية أروى، والتي أوهمته بأنه سيشارك في برنامج "كرسي الحقيقة"، ليكتشف فيما بعد أنه ضحية لمقلب رامز جلال.وليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها عبدالله بلخير ضحية لمقلب رامز جلال، فسبق ووقع ضحية لأحد المواسم الماضية وأثنى الجمهور على حلقته بسبب خلوها من الألفاظ الخارجة.