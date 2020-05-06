مقدمة «صباح الخير يا مصر»: التزموا.. مفيش حد محصن ضد كورونا

تمنت المذيعة منة الشرقاوي، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، من الله أن يكون في عوننا ويرفع مقته وغضبه عنا وأن يزيل تلك المحنة التي يمر بها العالم كله من أزمة تفشي فيروس كورونا، وأن يكون شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة وفرصة للتقرب إلى الله والدعاء.وأضافت منة الشرقاوي، خلال حديثها بالبرنامج المذاع على قناة مصر الأولى، أن مصر دخلت بالأمس مرحلة جديدة في أزمة الفيروس، وتزايد عدد الإصابات اليومية إلى الضعف تقريبًا في أقل من أسبوعين، مؤكدة أن تلك الأرقام والمؤشرات تدل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أنفسنا وحماية من حولنا.وأشارت مقدمة "صباح الخير يا مصر"، إلى أنه يجب ألا يكون هناك خطرًا على المصريين، معقبة: "صحة المصريين خط أحمر"، لأنه ليس هناك أحد في مأمن من الإصابة بالفيروس، إلا عن طريق الالتزام بالبيوت وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى.