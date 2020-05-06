مبروك عطية عن إذاعة التراويح: إزعاج الناس بالقرآن حرام

أبدى الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، اعتراضه على إذاعة صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص بالإمام وخلفه 3 مصلين، نزولا على رغبة المواطنين، بإحياء "الروح الرمضانية"، وذلك بعد قرار غلق المساجد بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".وقال "مبروك"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إن الإمام يصلي ووراه تلاتة وميكرفون عشان روح رمضان اللي بيقولوا عليها مش حلو، روح رمضان إن ألاقيك بني آدم تقي، الجوامع مسكرة وتشغيل الميكرفونات أذى".وأضاف: "إزعاج الناس ولو بالقرآن حرام شرعًا، هو يعني عشان قرآن يبقى اسمعه غصب عنك؟ أي واحد بيسمع حد القرآن غصب عنه بيأخذ إثم".