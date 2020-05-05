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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير المالية: خسائر مصر من أزمة كورونا كبيرة جدًا (فيديو)

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:51 ص
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خسائر الدولة المصرية من أزمة فيروس كورونا كبيرة جدًا، مؤكدًا أن قطاع السياحة بمفرده تسبب في خسارة 15 مليار دولار كان متوقع تحقيقها لولا إيقاف النشاط، مشيرًا إلى أن قطاعات أخرى تأثرت مثل الطيران والسينما والمسارح والمحلات التجارية.

وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد» أنه تم فرض رسوم على طعام الكلاب والقطط، وعقود اللاعبين والمدربين، بحيث يتم تحصيل رسم على العقود حسب القيمة بداية من 3% وبزيادة تدريجية، كما تم فرض رسوم على مشتريات الأسواق الحرة بنسبة 2%.

ونفى وزير المالية فرض رسوم إنترنت على المواطنين، ولكن الرسم 2.5 % على الشركات، ولن يتم تحميله على المواطن.

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