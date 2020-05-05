وزير المالية: خسائر مصر من أزمة كورونا كبيرة جدًا (فيديو)

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن خسائر الدولة المصرية من أزمة فيروس كورونا كبيرة جدًا، مؤكدًا أن قطاع السياحة بمفرده تسبب في خسارة 15 مليار دولار كان متوقع تحقيقها لولا إيقاف النشاط، مشيرًا إلى أن قطاعات أخرى تأثرت مثل الطيران والسينما والمسارح والمحلات التجارية.





وأضاف وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد» أنه تم فرض رسوم على طعام الكلاب والقطط، وعقود اللاعبين والمدربين، بحيث يتم تحصيل رسم على العقود حسب القيمة بداية من 3% وبزيادة تدريجية، كما تم فرض رسوم على مشتريات الأسواق الحرة بنسبة 2%.



