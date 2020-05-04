أحمد كريمة يروى رد فعل الرسول عندما تبول أعرابى فى المسجد

روى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، تفاصيل واقعة تبول أعرابي في المسجد وموقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم معه.وقال «كريمة» خلال برنامج «نور النبي» على قناة ON E مع الإعلامي حمدي رزق، مساء الإثنين، إنَّ الصحابة الكرام هرعوا إلى الرسول وأبلغوه أن أعرابيًا يبول في المسجد وطلبوا منه الإذن حتى يتم طرده على الفور، ولكن الرسول طالبهم بتركه حتى يفرغ من تبوله وطالب بالعفو عنه.وأضاف كريمة أنَّ الرسول طلب من الصحابة بعد رحيله أن ينشروا بعض الرمال موقع تبوله وهو ما يدل على صفة العفو والصفح.