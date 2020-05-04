عبد الحليم حافظ ينتحر.. حقيقة هجوم العندليب على سيد درويش

في كتابه "معارك فنية" تحدث الدكتور نبيل حنفى محمود عن هجوم الفنان عبد الحليم حافظ على موسيقى سيد درويش.

صدر عدد 18 يونيه لعام 1960 يحتوي على مقال للكاتب الصحفي راجي عنايت ينقل فيه عن "حليم" رأيه في موسيقى سيد درويش، وقال فيه:"سيد درويش أسطورة كاذبة، موسيقاه كانت شيئًا في زمنه، أما الآن فموسيقانا التي نقدمها تفوق موسيقاه بمراحل".

اعتبر "حليم" في حديثه مع "عنايت" أن موسيقى سيد درويش متخلفة بالنسبة لموسيقى عصره.

ويروي "نبيل محمود" في كتابه أن بعض الكتاب هاجموا عبد الحليم حافظ على رأيه في موسيقى سيد درويش، وخرج "حليم" في حوار مع الشاعر الغنائي مأمون الشناوي بجريدة "الجمهورية" يقول، أنه ليس ملحنًا كي يحقد على سيد درويش كي يتهموه بالحقد "هل عشت في عصر سيد درويش ورفض أن يعترف بي، هل كانت حياته ناعمة سهلة تثير الحقد؟.

وبدا على إجابات "حليم" مع مأمون الشناوي ندمه على تلك التصريحات التي اتهم فيها سيد درويش وموسيقاه بالتخلف، حيث قال:"أن سيد درويش هو الذي وضع أساس الموسيقى المصرية الصحيحة بعد أن كانت مجرد موشحات تركية"، وألمح "حليم" في حديثه على أن سيد درويش وقع تحت سطوة المخدرات ليخفف من معاناته وقسوة الحياة، وهي ما أثرت على فنه وحياته، واختتم حواره قائلًا:"ما قلته عن سيد درويش كان من باب الدراسة وليس التشهير".