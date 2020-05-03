صلاح عبدالله نقيبًا لـ«الزبالين» فى الحلقة 12 من «2 فى الصندوق»

تبدأ أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل "2 في الصندوق"، بحضور الشرطة لمنزل صلاح عبدالله، للقبض عليه، بعد الصفحة التي تحدث فيها عن مشاكل الزبالين في الصحف مؤخرًا.ويفاجأ صلاح عبدالله بأن وزير البيئة والمحافظ، قد حضرا إلى منزله، بعد هذا المقال، وعلى نفس الجانب بمعرفة كل المتواجدين في الصوان الذي أقامه حجاج عبد العظيم، ويذهبوا جميعًا إلى منزل صلاح عبدالله، بعد معرفتهم بتواجد القيادات في منزله.ويؤكد الوزير والمحافظ على اهتمامهم بما قدموه من إرشادات بتطوير حياة الزبالين، وبالفعل قاموا بالحديث معهم لمحاولة حل مشاكلهم، خاصة وأن رئيس الوزراء اهتم شخصيًا بهذا الموضوع.ويتأكد بيومي فؤاد، أن كل التوأم الموجودين في بلاده ليس أولاده، وهو ما يشعره بالحزن الشديد، ويؤكد أنه سوف يزال يبحث عنهم في كل مكان.ويحصد صلاح عبدالله، رابطة الزبالين، بأصوات مضاعفة على حجاج عبد العظيم، وذلك من خلال نتيجة الانتخابات التي أعلن عنها أفراد المنطقة في القهوة التي تجمعهم.ويدخل إبرام نشأت في مشكلة كبيرة، بعدما يدخل أهالي المنطقة عليه، ويتضح أنه ليس لديه أي مغسلة، ويعلم أهل خطيبته أنه يستغلها في العمل معه في المغسلة، ليقوم والدها بتفرقتهم ويفسخ الخطوبة.وتتواصل الاحداث، بأن بيومي فؤاد يتحدث مع فريق عمله ومستشاريه في البلاد، حول فكرة سفره إلى القاهرة للبحث عن أولاده، وسط رفض من تام من مستشاريه، ليضع مقاليد الحكم لشقيقه محمود البزاوي.وتنتهي الأحداث بطلب زوجة بيومي فؤاد السفر معه إلى القاهرة، الإ أنه يرفض ذلك، ويؤكد لها أن الموضوع سري للغاية.وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول فئة عمال النظافة، والمشاكل التي يتعرضون لها يوميًا، والمسلسل من بطولة حمدي الميرغني، ومحمد أسامة (أوس أوس)، وصلاح عبدالله، وحجاج عبد العظيم، ومحمود عبدالغفار، ورحاب الجمل، وأحمد عبدالله محمود وانتصار، وهو من إخراج محمد مصطفى، وتأليف لؤي السيد.