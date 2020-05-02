3 أنواع للصيام يوضحها الشيخ علي جمعة

تحدث مفتي الديار السابق، الدكتور علي جمعة، عن أنواع الصيام، موضحا أن أحبها هو الصوم الذي يخلص فيه العبد إلى ربه ولا يخالطه شيء من الرياء والسمعة.وأشار إلى أن الصيام ثلاثة أنواع، وهي:1 ـ صوم العموم «العوام»: وهو الصيام عن الأكل والشرب.2 ـ صوم الخصوص «الخواص»: وهو الصوم عن الطعام والشراب، وصوم الجوارح عن كل ما يغضب الله تعالى.3 ـ صوم خصوص الخصوص «خواص الخواص»: وهو الصوم عن الطعام والشراب، والجوارح، وصوم القلب عن الغفلة والنسيان، وأن يتذكر دائمًا عظمة الله وقدرته في خلقه وبديع صنعه، فيخضع القلب والجوارح كلاهما لله ـ عز وجل ـ عملًا بقول رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت؛ فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب».