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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هادي خفاجة ضيف شرف «الاختيار»

السبت 02/مايو/2020 - 11:05 ص
هادي خفاجة و أمير
هادي خفاجة و أمير كرارة
دعاء عبد المقصود
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يظهر الفنان الشاب هادي خفاجة كضيف شرف بشخصية جندي في مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وذلك في الحلقات المقبلة ضمن أحداث العمل، ويشارك مع المنسي في إحدى العمليات البطولية من أفراد الكتيبة في مدينة رفح.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد من الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

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