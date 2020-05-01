687 إصابة جديدة بـ«كورونا» في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جراء الفيروس، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز" عربية.