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الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم
687 إصابة جديدة بـ«كورونا» في قطر
الجمعة 01/مايو/2020 - 01:28 م
كورونا
مروة عنبر
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 687 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جراء الفيروس، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز" عربية.
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