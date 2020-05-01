رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 مايو 2020 الموافق 08 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تصادق على تسهيلات لعودة الدراسة والمواصلات رغم كورونا

الجمعة 01/مايو/2020 - 01:03 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
طباعة
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على عدة تسهيلات إضافية لرفع القيود التي فرضتها في وقت سابق بسبب انتشار فيروس كورونا، وشملت عودة الدراسة تدريجيا، وكذلك خدمة المواصلات.

وتضمنت التسهيلات عودة العملية التعليمية في المدارس ورياض الأطفال بشكل تدريجي، بدءًا من يوم 10 مايو الجاري، على أن تعود الدراسة بشكل كامل في أول يونيو المقبل، وذلك رغم توصيات كل من مجلس الأمن القومي ووزارة الصحة الإسرائيلية بعدم عودتها.

وكذلك تدرس الحكومة الإسرائيلية فك القيود المفروضة على حركة المواصلات العامة، والسماح لها بالعمل بشكل كامل، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى 16 ألفا و4 حالات و223 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة وكيل «طب قصر العينى» بكورونا.. والخشت ينعاه

«الأعلى للإعلام» يطالب «MBC مصر» بتوفيق أوضاعها

فتح التحقيقات في واقعة ضحية وجبة الرضاعة بمستشفى الأطفال بمطروح

حقيقة عودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءًا من 16 مايو

الصور

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

image description

كساد تجارة ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بسبب كورونا (صور)

image description

مدفع الإفطار

image description

إطلاق مدفع الإفطار من ميدان النهضة بالجيزة

image description

«الحركة الوطنية» يطلق مبادرة لدعم المتضررين من كورونا بالفيوم

الأكثر قراءة

حقيقة عودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءًا من 16 مايو

«الوزراء» يرد على 7 شائعات عن كورونا

السيسى لـ عمال مصر فى عيدهم: يسطرون ملحمة تاريخية لتغيير الواقع

وفاة وكيل «طب قصر العينى» بكورونا.. والخشت ينعاه

إنفوجراف

image description

مصر تتقدم في تصنيف مؤسسة الشراكة الدولية (انفوجراف)

image description

حبس 5 سنوات.. تفاصيل عقوبة سبّ الدين (إنفوجراف)

image description

اتهامات سما المصري (إنفوجراف)

image description

خدمات تقدمها وزارة العدل للمواطنين (إنفوجراف)

أيام زمان

حكايات غريبة عن عزومات سامية جمال في رمضان.. «استبدلت الخمور بقمر الدين»

قصة الفتاة الوحيدة التي وقع عبد الحليم حافظ في غرامها: «مطلقة واسمها سر»

سر فشل السادات فى التحول لنجم سينما.. وتفاصيل تجربته فى التمثيل

هؤلاء الفنانون فضلوا الإفطار في رمضان لأسباب غريبة.. «أحدهم كان يطعم 60 مسكينًا»

نجم الساعة

«حماة الوطن» العمال أمل تحقيق طموحات فى نهضة صناعية

الصحة

فيروس «الهربس» أكثر تعقيدًا مما كان يعتقد

دراسة: تجنب آلاف الوفيات بسبب انخفاض تلوث الهواء

«الصحة العالمية» تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تفشي كورونا

روسيا: إجراء أكثر من 3.4 مليون فحص لكورونا

منوعات

المغرب: علماء حفريات يكتشفون بقايا أول «ديناصور مائي» بالعالم

صناعة التبغ فى جنوب إفريقيا تحارب حظر السجائر

ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض المعدية المنقولة عبر الغذاء فى الولايات المتحدة

أمريكيون: درع الوجه البلاستيكية قد تكون بديلًا محتملًا للكمامات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
نقط المصحف
مدحت بشاى
ملحمة (الاختيار) الدرامية وشغف الرؤية
جمال طه
الأزمة الليبية.. نحو العودة الى المربع «صفر»
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: همسات
المزيد

الثقافة

حمدي البطران: الاشتراكية سبب ظهور أدب العمال في الستينات

حمدي أبوالمعاطي: الفن التشكيلي وثق جهود العمال بالأحداث الهامة

«الثقافة» تدرج مقرات شهداء القوات المسلحة ضمن مشروع «عاش هنا»

«هيئة الكتاب»: قوى الظلام تسعى لإعادة مشاهد الفوضى