إسرائيل تصادق على تسهيلات لعودة الدراسة والمواصلات رغم كورونا

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على عدة تسهيلات إضافية لرفع القيود التي فرضتها في وقت سابق بسبب انتشار فيروس كورونا، وشملت عودة الدراسة تدريجيا، وكذلك خدمة المواصلات.وتضمنت التسهيلات عودة العملية التعليمية في المدارس ورياض الأطفال بشكل تدريجي، بدءًا من يوم 10 مايو الجاري، على أن تعود الدراسة بشكل كامل في أول يونيو المقبل، وذلك رغم توصيات كل من مجلس الأمن القومي ووزارة الصحة الإسرائيلية بعدم عودتها.وكذلك تدرس الحكومة الإسرائيلية فك القيود المفروضة على حركة المواصلات العامة، والسماح لها بالعمل بشكل كامل، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسرائيل، اليوم الجمعة، إلى 16 ألفا و4 حالات و223 حالة وفاة.