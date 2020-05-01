سلوم حداد يصعد على «تريند» السعودية بسبب «سوق الحرير»

احتل الفنان السوري سلوم حداد، اليوم، المرتبة السابعة في تريند موقع "تويتر" بالسعودية، بعد انتهاء عرض سابع حلقات مسلسل "سوق الحرير".ويلعب "سلوم"، في العمل، دور "غريب" الذي يسترجع ذاكرته بعد معرفته بمقتل فاطمة، ويتعهد بالقصاص لها، وتتقابل شمس التي تلعب دورها دارين حداد مع فؤاد مدير المستشفى والذي يلعبه علاء القاسم للمرة الأولى.المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون.، وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة.ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن، ونهال عنبر، وماجد الشرقاوي، ومن تونس النجمة دارين حداد.وتدور أحداث المسلسل في خمسينات القرن الماضي بمدينة دمشق، من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا، وغريب ويلعبه سلوم حداد، ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وأيضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير، ومن ناحية أخرى "غريب" الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث، ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك.